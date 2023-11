Na Festivalu podjetništva tudi o predlogih za uspešno Slovenijo

Brdo pri Kranju, 13. novembra - Klub slovenskih podjetnikov (SBC) je pripravil drugi Festival podjetništva. Osrednji dogodek z naslovom Naši podjetniki zmagujejo, kaj pa Slovenija? poteka danes na Brdu pri Kranju. Na njem so podjetniki izpostavili potrebo po krepitvi podjetniške miselnosti in opozorili na slabo stanje v državi. Med najnujnejšimi so izpostavili davčno reformo.