Na letni skupščini Planinske zveze Slovenije tudi o novih društvih in najvišjem številu članov v 20 letih

Ljubljana/Cirkulane, 21. aprila - Na petkovi redni letni skupščini Planinske zveze Slovenije v Cirkulanah so potrdili poročila organov zveze za leto 2023 ter okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2025. Zveza, ki je praznovala 130 let delovanja, je s 63.500 člani lani dosegla najvišje število članstva v zadnjih 20 letih, vanjo pa so bila sprejeta tri nova društva.