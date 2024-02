Znani najuspešnejši športni plezalci, alpinisti, turni smučarji in ledni plezalci v letu 2023

Ljubljana, 1. februarja - Planinska zveza Slovenije je danes v Ljubljani podelila priznanja za vrhunske dosežke v alpinizmu, športnem in lednem plezanju ter turnem smučanju za leto 2023. V športnem plezanju sta lovoriko znova osvojila Janja Garnbret in Luka Potočar, za življenjsko delo v alpinizmu so se poklonili Kazimirju Drašlarju - Mikcu.