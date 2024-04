Pregled - šport, 20. 4. (sobota)

LITIJA - Rokometašice Kirma Mercatorja in Litije so se uvrstile v finale pokalnega tekmovanja. V polfinalnih tekmah zaključnega turnirja v Litiji je domača ekipa premagala Trgo ABC Izolo po podaljških z 29:28, Krim Mercator pa je v večernem obračunu s 34:33 premagal Mlinotest Ajdovščino. Finale bo v nedeljo ob 17.30.

BARCELONA - Nekdanja prva igralka sveta in dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam Španka Garbine Muguruza je po več kot letu neigranja oznanila, da se umika iz tenisa. Španka je na turnirjih najvišje ravni debitirala leta 2012, leta 2015 pa je se je prvič uvrstila v finale turnirja za grand slam, v Wimbledonu jo je premagala Serena Williams.

KOPER - V finalu največjega ženskega teniškega turnirja serije World Tennis Tour v Sloveniji bosta igrali slovenski predstavnici Veronika Erjavec in Polona Hercog. Obe sta do zaključnega dejanja v Kopru prišli nadvse suvereno; Erjavec tekmicam ni oddala več kot pet iger na partijo, Hercog pa je prvi niz izgubila šele v polfinalu.

PEKING - Šved Armand Duplantis je na uvodni atletski diamantni ligi sezone v kitajskem Xiamenu v skoku s palico preskočil 6,24 metra in za centimeter izboljšal svoj svetovni rekord. Prejšnjo najboljšo znamko je s 6,23 m dosegel na finalu lanske diamantne lige v ameriškem Eugenu.

NEW ORLEANS - Ekipa New Orleans Pelicans si je v dodatni tekmi zagotovila nastop v končnici severnoameriške košarkarske lige NBA. Doma je s 105:98 premagala Cleveland Cavaliers. To je uspelo tudi košarkarjem Miami Heat, ki so prav tako v svoji dvorani s 112:91 nadigrali Chicago Bulls. S tem so znani vsi udeleženci izločilnih bojev.