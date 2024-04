Na procesu proti Trumpu izbrali prvih sedem porotnikov

New York, 17. aprila - Izbira porotnikov v kazenskem sodnem procesu proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu po poročanju ameriških medijev poteka presenetljivo hitro, saj so odvetniki in tožilci do torka zvečer v nasprotju s pričakovanji izbrali že sedem od skupaj 12 porotnikov in šestih rezerv, ki jih potrebujejo za postopek. Ta se bo nadaljeval v četrtek.