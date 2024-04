Vlada zavrnila priporočila SDS zaradi domnevnega vmešavanja Jourove v notranje zadeve

Ljubljana, 19. aprila - Vlada je danes izrazila nasprotovanje sprejemu priporočila za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije, ki so ji ga zaradi domnevnega vmešavanja evropske komisarke Vere Jourove v delo ustavnega sodišča predlagali poslanci SDS. Kot so pojasnili na vladi, bi namreč to vodilo v kršitev načel vladavine prava.