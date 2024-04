Stranki Resni.ca banka sprva zavrnila odprtje računa za financiranje volilne kampanje

Ljubljana, 19. aprila - Stranki Resni.ca je Gorenjska banka, s katero so sodelovali, sprva zavrnila odprtje računa za financiranje kampanje za EU volitve, so sporočili iz stranke. To dejanje so ocenili kot poskus preprečitve udeležbe na volitvah in zatiranja svobode političnega izražanja. Vodstvo Gorenjske banke se je stranki sicer že opravičilo.