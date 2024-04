Na urad predsednice republike prispele štiri kandidature za informacijskega pooblaščenca

Ljubljana, 19. aprila - Na urad predsednice republike so do roka, ki je potekel danes ob 15. uri, prispele štiri kandidature za informacijskega pooblaščenca oziroma pooblaščenko, so sporočili iz urada predsednice. Novega informacijskega pooblaščenca oziroma pooblaščenko bo na položaj imenoval DZ na predlog predsednice republike Nataše Pirc Musar.