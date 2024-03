Objavljen javni poziv za zbiranje kandidatur za informacijskega pooblaščenca

Ljubljana, 1. marca - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes v uradnem listu objavila javni poziv za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za informacijskega pooblaščenca. Informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik 17. julija poteče drugi mandat in ne more več kandidirati na to mesto. Rok za zbiranje prijav je 19. april do 15. ure.