Stranki Resni.ca banka zavrnila odprtje računa za financiranje volilne kampanje

Ljubljana, 19. aprila - Stranki Resni.ca je Gorenjska banka, s katero so sodelovali, zavrnila odprtje računa za financiranje kampanje za EU volitve, so sporočili iz stranke. To dejanje ocenjujejo kot poskus preprečitve udeležbe na volitvah in zatiranja svobode političnega izražanja. V banki ne komentirajo konkretnih poslovnih razmerij.