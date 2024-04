V Radovljici se začenja 11. festival čokolade

Radovljica, 20. aprila - Javni zavod Turizem in kultura Radovljica ta konec tedna pripravlja tradicionalni, 11. festival čokolade. Obiskovalci bodo v grajskem parku in starem mestnem jedru Radovljice danes in v nedeljo lahko poskusili čokolado 20 različnih ponudnikov ter si ogledali številne kulinarično in kulturno obarvane dogodke.