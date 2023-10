V Radovljici s povezovanjem turizma, kmetijstva in gostinstva do novih doživetij

Radovljica, 1. oktobra - Javni zavod Turizem in kultura Radovljica je s pomočjo sodelovanja v LAS projektu EKO Okusi Slovenije pripravil nove produkte, ki turizem povezujejo s kmetijstvom in gostinstvom. Gostom bosta od oktobra na voljo dve novi doživetji, in sicer Kmetova miza ter S kolesom po kmetijah Radol'ce.