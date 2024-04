Na Dunaju maja prvi festival dunajske kulture, kulinarike in obrti

Dunaj, 23. aprila - Na trgu pred dunajsko mestno hišo bo med 24. in 26. majem potekal prvi festival, s katerim bodo v avstrijski prestolnici slavili dunajski način življenja. Festival so poimenovali wienliebe, kar bi lahko prevedli kot ljubezen do Dunaja, in bo slavil dunajsko kulturo, kulinariko in umetniško obrt.