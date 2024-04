Ministri EU o učinkovitejšem varstvu potrošnikov

Bruselj, 19. aprila - Ministri držav EU, pristojni za varstvo potrošnikov, so na današnjem neformalnem zasedanju v Bruslju razpravljali o zagotovitvi poštenega in učinkovitega enotnega trga v korist potrošnikov. Govorili so tudi o vplivu novih poslovnih modelov in digitalizacije na potrošnike ter o zmanjšanju okoljskega vpliva potrošnje.