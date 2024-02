V EU dogovor glede pravic potrošnikov na področju popravila izdelkov

Bruselj, 2. februarja - Svet EU in Evropski parlament sta dosegla začasni politični dogovor o predlogu uredbe, ki uvaja nove pravice potrošnikov na področju popravila izdelkov. S predlaganimi zakonodajnimi spremembami želijo v Bruslju potrošnikom olajšati možnosti za popravilo izdelkov, saj naj bi dostop do popravila postal enostavnejši, hitrejši in preglednejši.