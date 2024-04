Lufthansa zaradi konflikta začasno ustavila lete v Izrael in Irak

Frankfurt, 19. aprila - Nemški letalski prevoznik Lufthansa ter njegovi hčerinski družbi Swiss in Austrian Airlines so zaradi trenutnega konflikta na Bližnjem vzhodu začasno prekinili vse lete v Izrael in Irak. Prekinitev letov v Tel Aviv in Erbil bo predvidoma trajala do sobote zjutraj, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik Lufthanse.