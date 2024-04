Stranka Slovenska skupnost v Italiji na evropske volitve na listi Južnotirolske ljudske stranke

SVP je pred volitvami sklenila dogovor s stranko Naprej, Italija. Italijanska zakonodaja namreč listam, ki so izraz nemško govoreče, slovenske ali francoske narodne manjšine omogoča olajšan način izvolitve evropskega poslanca. Tako je dovolj, da kandidat te liste dobi najmanj 50.000 preferenčnih glasov, ob predpostavki, da se lista poveže z vseitalijansko stranko, na listi katere je izvoljen najmanj eden evropski poslanec.

Kot je za STA pojasnil predsednik SSk Damijan Terpin, se je SVP najprej povezovala s Krščansko demokracijo, nato z Demokratsko stranko in njenimi predhodnicami, tokrat pa se je povezala z Naprej, Italija.

Ti stranki sta podoben volilni dogovor, ki je stranki nemško govoreče skupnosti na Južnem Tirolskem omogočil izvolitev predstavnika v Evropski parlament preko povezave z vsedržavno stranko, sklenili že za evropske volitve pred petimi leti in tudi takrat je SSk podprla listo SVP.

"Mislim, da je poteza stranke Naprej, Italija skoraj plemenita do manjšin, ker omogoča manjšinski stranki SVP, da izvoli enega evroposlanca. To je rezultat političnih dogovorov, ki jih ima SVP na Južnem Tirolskem," je dejal Terpin.

SVP ima svojo listo v severovzhodnem volilnem okrožju, v katerega sodijo italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina, Trentinsko - Zgornje Poadižje, Veneto in Emilija - Romanja. Nosilec liste je Herbert Dorfmann iz SVP, ki je evropski poslanec že tri zaporedne mandate in je v Evropskem parlamentu v skupini Evropske ljudske stranke (EPP). Na tej listi so tudi po en kandidat SSk, PATT in BARD.

SSk je v ponedeljek na seji za svojo kandidatko na listi izbrala Franko Padovan. Ta je po poročanju tržaškega Primorskega dnevnika izpostavila aktiven in konkreten pristop k delovanju, ki ga spremljata prisotnost na terenu in posluh za ljudi.

SVP želi v Evropskem parlamentu zastopati manjšine in avtonomistična gibanja, v ospredje programa postavlja tudi vprašanje kmetijstva na območjih, ki niso ravninska. To je, kot je pojasnil Terpin, pomembno tudi za kmete iz slovenske skupnosti v Italiji, ki se med drugim ukvarjajo z vinogradništvom v Brdih in na Krasu.