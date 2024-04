Maribor, 21. aprila - V Mariboru so ta teden slovesno predali namenu prenovljeno igrišče pri Osnovni šoli Prežihovega Voranca. V dopoldanskem času bo na voljo za šolo in vrtec, popoldan in čez konec tedna pa bo odprto tudi za ostale ljudi, so za STA povedali na občini.