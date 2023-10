Pri koncu izgradnja 24 kilometrov kanalizacije v Mariboru

Maribor, 23. oktobra - V Mestni občini Maribor se zaključuje izgradnja 24 kilometrov kanalizacijskih sistemov, s katero so pričeli pred dvema letoma. Danes so uradno predali namenu del v Kamniški grabi, kjer so poleg kanalizacije uredili tudi cesto in postavili podporne zidove ob potoku, ki je v neurju pred nekaj meseci prestopil bregove.