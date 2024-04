WHO opozarja na naraščanje smrti zaradi hepatitisa B in C

Ženeva, 9. aprila - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v danes objavljenem letnem poročilu opozarja na naraščanje smrti zaradi hepatitisa B in C, zaradi katerih dnevno umre 3500 ljudi. Leta 2019 je za posledicami virusnega hepatitisa umrlo 1,1 milijona ljudi, leta 2022 pa 1,3 milijona, tako da je to druga najbolj smrtonosna nalezljiva bolezen za tuberkulozo.