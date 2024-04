Tedenski pregled - Slovenija od 19. do 25. 4.

Ljubljana, 26. aprila - Na dan evropskih volitev se bomo izrekali tudi na treh posvetovalnih referendumih - o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu in o rabi konoplje. Predsednica Nataša Pirc Musar je ob 20-letnici članstva države v EU gostila srečanje predsednikov sosednjih držav. Sandoz in Yaskawa sta začela gradnjo novih naložb.