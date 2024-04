Voditelji EU poudarili pomen notranjega trga, industrijske politike in naložb za konkurenčnost gospodarstva

Bruselj, 18. aprila - Voditelji držav EU so se danes zavzeli za okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Kot je dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel, so se strinjali o vzpostavitvi evropskega dogovora za konkurenčnost, ki bi temeljil na močnem notranjem trgu, močni industrijski politiki in obsežnih naložbah, pri katerih so naredili bistven napredek.