Na posvetu GZS o pomembnosti ohranitve strateške industrije v EU

Ljubljana, 18. aprila - Kandidati za nove evropske poslance, ki so sodelovali v današnji razpravi GZS o načrtih glede evropske industrije, so podprli pozive zbornice, da je treba strateško pomembne panoge ohraniti v Evropi. Nauk vseh dosedanjih kriz je po njihovem to, da moramo poskrbeti zase, na področju energetike pa postati samooskrbni.