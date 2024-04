SV na osrednjem vadišču predstavila številne ukrepe za varovanje okolja

Postojna, 18. aprila - Slovenska vojska (SV) je na osrednjem vadišču v Postojni predstavila načrt usposabljanj v naslednjih mesecih in številne ukrepe za varovanje okolja, ki jih izvajajo. Po besedah državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu Rudija Medveda to počnejo z veliko skrbnostjo in v sodelovanju z neodvisnimi akademskimi institucijami.