Slovenska vojska Postojnčanom obljublja drugačno delovanje na Počku

Postojna, 6. marca - Načrt dejavnosti Slovenske vojske na vadišču Poček je v letošnjem letu bistveno drugačen od lanskega, je po današnjem sestanku z vodstvom Občine Postojna ter ravnatelji tamkajšnjih šol in vrtcev v izjavi povedal državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved. Upoštevali so namreč tiste pripombe, ki so domačine najbolj motile in jezile.