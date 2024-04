Na AmChamovem dogodku o pasteh čezmerne regulacije

Ljubljana, 18. aprila - Namesto jasne strategije in akcijskih načrtov je v Evropi prepogosto v ospredju ideologija, ki narekuje pretirano regulacijo, so opozorili na današnjem dogodku Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija) v Ljubljani. Zavzeli so se za sodelovanje med gospodarstvom in politiko ter zmanjšanje administrativnih ovir.