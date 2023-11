Na AmChamovem dogodku o konkurenčnosti gospodarstva

Ljubljana, 15. novembra - Dodatne obremenitve, tudi z namenom zbiranja sredstev za obnovo po poplavah, slabijo gospodarstvo in zmanjšujejo konkurenčnost, so soglašali sodelujoči na današnjem dogodku Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija). Vlado so pozvali, naj v gospodarstvu ne vidi nasprotnika ali celo sovražnika.