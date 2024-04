Nevladniki pozvali vlado k zagotavljanju zatočišča za Palestince

Ljubljana, 18. aprila - Predstavnice več nevladnih organizacij so danes na Trgu republike pozvale vlado, naj Palestincem v Gazi ponudi zatočišče v Sloveniji s pomočjo sistema dopolnilnih poti. Istočasno je bila na trgu sklicana novinarska konferenca iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober, njuni podporniki so prekinjali nagovore in nadlegovali govorke.