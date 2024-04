Odbor za notranje zadeve o pobudah opozicije za posvetovalna referenduma

Ljubljana, 18. aprila - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo na današnji seji razpravljal o dveh opozicijskih predlogih za posvetovalni referendum, in sicer za referendum o nastanitvah nezakonitih migrantov in referendum o zaupanju v vlado. Na dnevnem redu odbora je še predlog novele zakona o lokalni samoupravi.