Svoboda: Predlagani posvetovalni referendumi SDS politična propaganda in manipulacija z ljudmi

Ljubljana, 18. marca - V Gibanju Svoboda menijo, da gre pri predlogih SDS za posvetovalna referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Sloveniji in o zaupanju v vlado za manipulacijo in politično propagando pred evropskimi volitvami. Ljudi je smiselno vprašati o vprašanjih, ki terjajo širši razmislek in družbeni konsenz, ne pa vnašati strahu in razdora, poudarjajo.