Pregled - šport, 17. 4. (sreda)

LJUBLJANA - Nogometaši Bayerna in Real Madrid sta druga polfinalista nogometne lige prvakov. Bayern je na povratni četrtfinalni tekmi doma premagal Arsenal z 1:0, Real Madrid po enajstmetrovkah v gosteh Manchester City s 5:4. Po rednem delu in podaljških je bilo 1:1. V torek sta prva polfinalista postala Borussia Dortmund in Paris Saint-Germain. Na povratnih tekmah so Nemci premagali Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka s 4:2, PSG pa Barcelono s 4:1. Borussia se bo v polfinalu merila s PSG, Bayern pa z Realom Madridom. Polfinale bo 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja

LJUBLJANA - Nogometaši ljubljanske Olimpije so v zaostali tekmi 26. kroga Prve lige Telemach izgubili proti Mariboru z 1:2 (1:0).

GOLD COAST - Plavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar je na odprtem prvenstvu Avstralije v Southportu na znameniti Zlati obali dosegla nov slovenski rekord na 100 m prosto. S 53,96 je kot prva Slovenka prebila mejo 54 sekund. Rekord Ravenčanke Janje Šegel, dosežen na sredozemskih igrah v Oranu 2022, je izboljšala za tri desetinke sekunde.

LJUBLJANA - Dolgoletni selektor slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih Zoran Zupančič se je po šestih izjemno uspešnih sezonah odločil za konec sodelovanja s Smučarsko zvezo Slovenije. V njegove, brez dvoma, velike čevlje bo stopil nekdanji izvrstni letalec Jurij Tepeš, so potrdili pri SZS, ki je zadnja leta nabiral izkušnje z mladimi.

KAMNIK - Odbojkarice Calcita Volleyja so na prvi tekmi finala državnega prvenstva doma premagale Novo KBM Branik s 3:2 in povedle z 1:0 v seriji na tri dobljene zmage. Druga tekma serije bo v soboto v Mariboru.

MARIBOR - Odbojkarji i-Vent Maribora so gladko dobili prvo tekmo malega finala državnega prvenstva. V domači dvorani so Panvito Pomgrad premagali s 3:0 (16, 20, 14).

CELJE - Košarkarice Cinkarne Celje so v prvi tekmi finala 1. ženske slovenske košarkarske lige na domačem parketu premagale Triglav z 81:54 (28:15, 41:31, 61:44). Celjanke so tako v finalu državnega prvenstva povedle z 1:0 v zmagah. Naslednja tekma bo v petek v Kranju.

MACAO - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je uvrstil v osmino finala svetovnega pokala v Macau, na katerem nastopajo vsi najboljši igralci, ki si bodo na koncu razdelili nagradni sklad v višini skoraj milijon evrov.

PARIZ - Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović je skupaj z Američanko Quinn Gleason napredovala v drugi krog med dvojicami na teniškem turnirju serije WTA 250 v francoskem Rouenu. V prvem krogu sta bili s partnerico boljši od Italijank Angelice Moratelli in Camille Rosatello.

DOHA - Slovenski telovadki Lucija Hribar na dvovišinski bradlji in Tjaša Kysselef na preskoku sta prvi dan kvalifikacij svetovnega pokala v Dohi ostali brez uvrstitve med najboljšo osmerico. Hribar v četrtek čakajo še kvalifikacije na gredi.

CHARLEROI - Britanski kolesar Stephen Williams (Israel-Premier Tech) je zmagovalec 88. izdaje Valonske puščice. Sedemindvajsetletnik je napadel v zadnjih nekaj 100 m na slovitem klancu Mur de Huy in za sabo zadržal Francoza Kevina Vauquelina (Arkea-B&B Hotels) in Belgijca Maxima Van Gilsa (Lotto Dstny).

NEW ORLEANS - Košarkarji Golden State Warriors s superzvezdnikom Stephenom Curryjem so klavrno sezono končali s porazom v končnici proti Sacramento Kings s 94:118 in ostali brez nadaljevanja sezone. Medtem pa so Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa v gosteh premagali New Orleans Pelicans s 110:106 in se bodo v prvem krogu končnice pomerili z Denver Nuggets.

VANCOUVER - Znanih je vseh 16 udeležencev končnice severnoameriške hokejske lige NHL. Ponoči so si zadnjo vstopnico za odločilni del sezone priborili hokejisti Washington Capitals, ki so z 2:1 v gosteh premagali Philadelphia Flyers. Hokejisti Vancouver Canucks so z zmago nad Calgaryjem s 4:1 redni del sezone končali kot pacifiški prvaki.