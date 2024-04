Pregled - svet, 17. 4. (sreda)

ZAGREB - Na Hrvaškem so potekale parlamentarne volitve. Izidi vzporednih volitev na Hrvaškem kažejo na prepričljivo relativno zmago desnosredinske HDZ premierja Andreja Plenkovića, ki naj bi imela v 151-članskem saboru 58 poslancev oziroma 14 več kot levosredinska koalicija z SDP na čelu. Sledijo desno Domovinsko gibanje s 13 mandati, zeleno-levi Zmoremo! z 11 ter desni Most s Hrvaškimi suverenisti z devetimi. HDZ bo imela glede na te podatke, po katerih naj bi prejela osem mandatov manj kot pred štirimi leti, težave pri oblikovanju vladne koalicije.

TEHERAN/WASHINGTON - Iranska vojska je pripravila redno letno vojaško parado ter razkazala svojo vojaško moč in opremo. Vojake je nagovoril predsednik Ebrahim Raisi, ki je pozdravil uspeh nedavnega napada Irana na Izrael, ob tem pa znova posvaril pred morebitnim odzivom nanj. ZDA so v torek napovedale nove sankcije proti Teheranu. Kot je dejal svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan, bodo ukrepi usmerjeni proti raketnemu programu, programu brezpilotnih letal, obrambnemu ministrstvu Irana ter revolucionarni gardi. Podobne ukrepe ZDA pričakujejo tudi od zaveznic.

BRUSELJ - Voditelji držav članic EU so z razpravo o zunanjepolitičnih temah začeli dvodnevno zasedanje. Po pričakovanjih naj bi se posvetili predvsem dogajanju na Bližnjem vzhodu, kjer je minuli konec tedna Iran izvedel neposredni napad na Izrael. Predsedniki vlad in držav članic EU bodo ob večerji razpravljali še o nadaljnji podpori Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo.

KIJEV/WASHINGTON - V ruskem raketnem napadu na mesto Černigiv na severu Ukrajine je bilo ubitih 17 ljudi, še 60 pa je ranjenih, so sporočile reševalne službe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da napad ne bi terjal žrtev, če bi Ukrajina od zaveznic prejela zadostno število sistemov zračne obrambe. Predstavniški dom ameriškega kongresa bo o pomoči za Ukrajino glasoval v soboto, je sporočil predsednik predstavniškega doma, republikanec Mike Johnson.

DOHA/GAZA - Pogajanja o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas so zastala, je izjavil katarski premier in zunanji minister, šejk Mohamed bin Abdulrahman al Tani. Zadnji izraelski predlog za premirje naj bi konec minulega tedna Hamas zavrnil. Gibanje je sicer pred tem sporočilo, da Izrael v svojem predlogu ni odgovoril na nobeno od njegovih zahtev.

STRASBOURG - Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PS SE) je v torek odboru zunanjih ministrov članic priporočila sprejem Kosova v Svet Evrope. Predlog je podprlo 131 poslancev, 29 jih je glasovalo proti, enajst pa se jih je vzdržalo. V Kosovu so odločitev pozdravili, v Srbiji pa so jo označili kot dan sramote za Svet Evrope.

BRUSELJ - Zanimanje državljanov članic Evropske unije za evropske volitve, ki bodo čez približno 50 dni, se krepi, kaže raziskava Evropskega parlamenta. Če bi volitve potekale prihodnji teden, bi se jih verjetno udeležilo 71 odstotkov vprašanih državljanov EU.

TUNIS - Italijanska premierka Giorgia Meloni je med obiskom v Tuniziji, ki je ob Libiji glavno izhodišče nezakonitih migrantov v osrednjem Sredozemlju na poti v Evropo, pozvala k novemu pristopu do Afrike, zlasti na področju migracij. V skladu s tem pristopom bi v okviru boja proti nezakonitemu priseljevanju vzpodbujali razvoj in naložbe v afriške države, je dejala.

LONDON - V spodnjem domu britanskega parlamenta so poslanci v torek potrdili predlog zakona, ki prepoveduje prodajo tobačnih izdelkov vsem, ki so se rodili po 1. januarju 2009. Gre za ukrep, s katerim si britanska vlada prizadeva postopoma znižati število kadilcev. Predlog mora sedaj potrditi tudi zgornji dom parlamenta.

WASHINGTON - Ameriški senat je pripravil zaslišanja o varnosti potniških letal ameriškega proizvajalca Boeing. Nekdanji inženir podjetja Sam Salephour je na njih ponovil svoje dvome o varnosti najnovejšega modela 787, ki jih je že izrazil v medijih. Medtem predstavniki letalskih družb zatrjujejo, da so letala varna.

ATENE - V Grčiji je potekala splošna stavka, h kateri je pozvala največja sindikalna skupina GSEE. Sindikat opozarja na visoko inflacijo ter nizke plače in vse višje življenjske stroške. Stavka je že ohromila promet v državi. Potem ko so v torek v znak protesta proti inflaciji stavkali novinarji grških medijev, niso izšli časopisi.

BRUSELJ - Nadaljevala se je konferenca predstavnikov evropske skrajne desnice, potem ko je pristojno sodišče razveljavilo odredbo lokalnih oblasti o prepovedi dogodka. Slednjo so mnogi označili za napad na svobodo govora, sodišče pa je razsodilo, da je ta kršila pravico do mirnega zbiranja. Odločitev sodišča je pozdravil belgijski premier Alexander de Croo. Udeležence konference je nagovoril tudi madžarski premier Viktor Orban. Opozoril je, da v številnih evropskih državah zatiranje tistih, ki se borijo za svobodo, narašča.

MOSKVA - Ruske mirovne sile so se začele umikati iz Gorskega Karabaha, potem ko je Azerbajdžan lani znova prevzel nadzor nad to regijo, ki je bila v rokah armenskih separatistov, je poročanje medijev potrdil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Časovnice in drugih podrobnosti umika pa ni podal.

DUBAJ - Potem ko je v delih Združenih arabskih emiratov v torek padla rekordna količina padavin, so številne kraje prizadele obsežne poplave. Zgolj v enem dnevu je padlo 254 milimetrov dežja, toliko kot jo sicer v tej puščavski državi običajno zabeležijo v obdobju skoraj dveh let. Zaradi posledic vremenske ujme je umrla najmanj ena oseba, poročajo tudi o hudem prometnem kaosu, saj so poplavljene številne avtoceste in lokalne ceste, prekinjene so povezave z vlaki in podzemno železnico. Poplavljeno je bilo tudi letališče.

NAYPYITAW - Nekdanjo mjanmarsko voditeljico Aung San Suu Kyi so iz zapora premestili v hišni zapor, je sporočil neimenovan predstavnik mjanmarske vojaške hunte. Podobno so v hišni zapor na neznani lokaciji premestili tudi nekdanjega predsednika Win Myinta, hunta pa je obenem napovedala pomilostitev več kot 3000 zapornikov.