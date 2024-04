V Radovljici 10 novih javnih najemnih stanovanj za upokojence

Radovljica, 17. aprila - Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je danes v Radovljici slovesno odprl objekt z desetimi namenskimi najemnimi stanovanji za upokojence. Gre za prva stanovanja, ki jih je sklad zgradil s pomočjo nepovratnih evropskih sredstev, in sicer iz načrta za okrevanje in odpornost.