Nepremičninski sklad ob 25-letnici namenu predal 60 novih oskrbovanih stanovanj na Bledu

Bled, 8. septembra - Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je danes na Bledu slavnostno predal namenu 60 novih oskrbovanih najemnih stanovanj in ob tem obeležil tudi 25-letnico svojega delovanja. Sklad, ki ima v lasti 3232 najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše, namerava do leta 2030 svoj fond povečati še za 700 stanovanj.