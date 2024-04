Vlada dala soglasje k načrtu promocijskih aktivnosti za pridobivanje vojaškega kadra

Ljubljana, 17. aprila - Vlada je na današnji seji izdala soglasje k načrtovanim promocijskim aktivnostim za pridobivanje kadra Slovenske vojske (SV) v letu 2024, so sporočili z obrambnega ministrstva. Kadre bodo pridobivali s štipendiranjem, izvajanji delovnih praks, tabori za mlade in z vsebinami, ki so mladim zanimive in hkrati krepijo vojaške kompetence, so našteli.