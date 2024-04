Parlamentarna skupščina priporočila sprejem Kosova v Svet Evrope

Strasbourg/Priština/Beograd, 17. aprila - Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PS SE) je v torek odboru zunanjih ministrov članic priporočila sprejem Kosova v to vodilno mednarodno organizacijo za varovanje človekovih pravic in vladavine prava v Evropi. V Kosovu so odločitev skupščine pozdravili, v Srbiji pa so jo označili kot dan sramote za Svet Evrope.