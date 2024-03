Odbor priporočil sprejem Kosova v Svet Evrope

Pariz/Strasbourg, 27. marca - Odbor za politične zadeve in demokracijo Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PS SE) je danes priporočil sprejem Kosova v Svet Evrope. O mnenju odbora naj bi parlamentarna skupščina razpravljala in glasovala na plenarnem zasedanju 18. aprila, končno odločitev o sprejemu pa bo sprejel Odbor ministrov SE, so na omrežju X sporočili s Sveta Evrope.