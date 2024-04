Vlada bo sofinancirala osem investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti

Ljubljana, 16. aprila - Vlada je potrdila uvrstitev osmih novih projektov v Načrt razvojnih programov za obdobje 2024-2027. Tako bo vlada sofinancirala investicije v objekte in opremo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, torej zdravstvenih domov, postaj ali ambualant, so po seji odbora vlade za državno ureditev in javne zadeve sporočili iz ministrstva za zdravje.