V kranjskem zdravstvenem domu stekla ureditev novih ambulant

Kranj/Golnik, 2. aprila - V Zdravstvenem domu Kranj so po preselitvi diabetološke in antikoagulacijske ambulante na Golnik začeli prenavljati prostore, ki jih bodo namenili ambulantam družinske medicine in pediatrije. Kot so danes sporočili z Mestne občine Kranj in Osnovnega zdravstva Gorenjske, bo prenova potekala tri mesece.