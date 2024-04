Center za zdravljenje Fabryjeve bolezni letos obeležuje 20-letnico delovanja

Slovenj Gradec, 20. aprila - Center za diagnostiko in zdravljenje Fabryjeve bolezni, ki deluje v okviru Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, bo v jeseni beležil 20-letnico delovanja. V Sloveniji trenutno živi 51 ljudi z diagnozo, da imajo to redko bolezen. Nekateri od teh so svojo zgodbo razkrili v knjigi Obrazi Fabryjeve bolezni, ki so jo javnosti predstavili minuli teden.