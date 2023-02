Na posvetu o redkih boleznih o pomenu enakopravne obravnave bolnikov

Ljubljana, 23. februarja - Na posvetu pred svetovnim dnem redkih bolezni so strokovnjaki izpostavili pomen enakopravne obravnave bolnikov in njihovo pravico do pravočasne diagnoze. Ob tem so pojasnili, da v zadnjih letih prihaja do velikih napredkov pri zdravljenju redkih bolezni, širijo se tudi presejalni programi.