Na Hrvaškem zaradi posilstva pravnomočno obsodili olimpijca in nekdanjega poslanca HDZ

Zagreb, 16. aprila - Hrvaško visoko kazensko sodišče je potrdilo sodbo županijskega sodišča v Veliki Gorici, ki je nekdanjega boksarja in poslanca HDZ Damirja Škara lani obsodilo na dve leti in pol zapora, danes poročajo hrvaški mediji. Škara so obsodili zaradi posilstva in spolnega nadlegovanja zaposlene v Avtoklubu Siget, katerega predsednik je bil.