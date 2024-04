Na Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN z željami po dopolnitvi predloga zakona o uporabi jezika gluhoslepih

Ljubljana, 17. aprila - Predlog zakona o uporabi jezika gluhoslepih, ki ga je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poslalo v javno razpravo, so danes komentirali na novinarski konferenci Združenja DLAN. Dodati bi morali dopolnitve glede podpornih oseb, funkcionalno oceno in pozvati ministrstvo k utemeljitvi finančne ocene stroškov, ugotavljajo.