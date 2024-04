Ponekod že dežuje, za del države izdano oranžno vremensko opozorilo

Ljubljana, 16. aprila - Od severovzhoda se nam približuje izrazita hladna fronta, ponekod na severovzhodu že dežuje. Meja sneženja se bo popoldne spustila do okoli 700 metrov in krajevno tudi nižje. Za jugozahod države in tudi za osrednjo Slovenijo je izdano oranžno opozorilo zaradi močnega vetra, zaradi snežnih razmer je oranžno opozorilo izdano za južno polovico države.