Letošnji trojezični festival Komigo z geslom Vzemi si čas za smeh, ki je glasba duše

Strast, dojenček in rompompom je komedija, ob kateri se boste vsi spomnili na lepe trenutke iz otroštva, starševstva (tudi, če še niste starši), obdobja korone in seksa pred, med in po nosečnosti, je o predstavi zapisano na Valičevi spletni strani.

V okviru festivala komičnega gledališča v italijanščini, slovenščini in furlanščini bo nato 8. maja nastopila Inti Šraj v predstavi Kajuh sem jaz v režiji Darka Nikolovskega. 15. maja je na sporedu komedija Čudež, v kateri igrajo Jaša Jamnik, Tina Gorenjak in Primož Vrhovec. 30. maja pa bo sledil komični koncert The best of dueta Microband - Duel iz Bologne, ko bosta nastopila Luca Domenicali in Danilo Maggio, je objavljeno na spletni strani goriškega Kulturnega doma.

Mesec kasneje na odru Kulturnega doma Gorica sledi svojevrstna predstava Stasera con Uccio ter komedija Trio pupe, v kateri nastopajo Uroš Smolej, Daniel Malalan in Rok Matek.

Festival se bo nadaljeval 24. septembra s predstavo Operaccia satirica, v kateri igra Paolo Rossi, in končal 11. oktobra s komedijo dramske skupine SKPD F. B. Sedej iz Števerjana Pica za dva.

Program Komigo 2024 poleg osmih abonmajskih predstav obsega še več raznolikih dogodkov izven abonmaja. Vse abonmajske predstave bodo v veliki dvorani goriškega Kulturnega doma in se bodo začenjale ob 20.30.

Festival Komigo prireja Kulturni dom Gorica v sodelovanju več slovenskih in italijanskih ustanov in krajevnih društev ter s finančno podporo dežele Furlanije - Julijske krajine, urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu in Fundacije Goriške hranilnice. Pokrovitelji festivala so med drugim goriška in novogoriška občina ter ena od krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji, Slovenska kulturna-gospodarska zveza.

Letošnji festival Komigo spada tudi v sklop prireditev Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica/Gorica.