Letos jubilejni trojezični festival komičnega gledališča Komigo

Gorica, 14. marca - Letošnji festival Komigo je 20. po vrsti in prinaša sedem abonmajskih večerov ter vrsto drugih dogodkov, kot so srečanje z avtorji in koncerti. Kot otvoritveni dogodek bodo danes predvajali nemi humorni filma What happened to Jones? (Kaj se je pripetilo Jonesu?). Festival se bo končal 6. junija s komedijo Slovenec in pol.

Pred tem bosta na sporedu naslednji komediji; 28. marca Fantovščina in 12. aprila Moj život je rokentrol. 23. aprila sledi Eksplozivni koncert s humorjem. Posebna nagradna predstava bo na sporedu 18. aprila, ko bosta Miran Košuta in Jani Kovačič predstavila svojevrstni glasbeni dogodek Giorgio gaber(ščik). V maju bosta na sporedu predstava Antenati in komedija Pamela.

Izven abonmaja Komigo 2023, katerega letošnji program poteka pod geslom Smeh je najboljša terapija na svetu, so napovedani še koncerti skupine Help!, goriške pevke Tish, skupine Toys - Tribute to Freddie Mercury, skupine Vedun iz Ljubljane, opera La serva padrona Akademije iz Križa ter srečanje z avtorji, na katerem bo gost furlanski pisatelj Angelo Floramo.

Vse predstave z izjeme ene, 23. aprila v SNG Nova Gorica, bodo odigrali na odru velike dvorane goriškega Kulturnega doma.

Osrednja tema 20. festivala Komigo - Komično gledališče v italijanščini, slovenščini in furlanščini - bo prav komičnost. Komično gledališče ima to posebno moč, da je neposredno komunikativno ne glede na jezik, ki ga uporablja. Občinstvo, na katerega se projekt obrača, je italijansko, slovensko in furlansko oziroma katerokoli, so navedli organizatorji.

Ob tem so še dodali, da je Komigo v dosedanjih devetnajstih izvedbah svojevrstni, trojezični goriški festival s podnaslovom Vzemi si čas za smeh, ki je glasba duše redno žel laskave uspehe in vzbujal dokajšnje zanimanje, tako med širšim goriškim, zamejskim kot tudi slovenskim občinstvom na drugi strani meje.

Kot so še pojasnili, sta gledališka dejavnost in gledališka umetnost zelo občuteni in močno prisotni bodisi v italijanski ali v slovenski kulturi. Naravno je torej, da je le-ta močna in živa v okviru slovenske manjšine v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji ter med furlansko skupnostjo.

Dograditev skupne Evrope sloni na spoštovanju kulturne različnosti njenih članic. Pestra evropska kulturna različnost pa je zakoreninjena v bogatem in raznolikem evropskem jezikovnem "premoženju". Spodbujati poznavanje med ljudmi različnih jezikovnih identitet pomeni pripomoči k povečanju družbene strpnosti ter čezmejnega in meddeželnega sodelovanja, so še dodali organizatorji.

Edini trojezični festival komičnega gledališča tako v Sloveniji kot Italiji je nastal leta 2004 v okviru Interrega Italija - Slovenija.

Projekt nastaja pod vodstvom Kulturnega doma Gorica v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem (SSG) iz Trsta, gledališčem SNG Nova Gorica, Glasbeno matico (Trst, Gorica, Benečija), združenjem Kudus oziroma Kulturnim domom Nova Gorica, Glasbeno akademijo Santa Croce iz Križa, Društvom beneških likovnih umetnikov iz Špetra, Agencijo PijaR (Predvor - Kranj) ter več kulturnimi društvi: KD Sovodnje, KD Briški grič Števerjan, KD Jadro (Ronke), Oton Župančič Štandrež in Pihalnim orkestrom Kras z Doberdoba.

Pokrovitelji projekta so občine Gorica, Nova Gorica (EPK 2025), Sovodnje ob Soči in Doberdob ter Slovensko kulturno-gospodarska zveza, ki je ena od krovnih organizacij slovenske avtohtone narodne skupnosti v Italiji.