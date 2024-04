Osumljenec ropa mariborskega bencinskega servisa v priporu

Maribor, 16. aprila - Policisti v nedeljo odvzeli prostost osumljencu ropa, ki so ga policisti obravnavali 24. marca v večernih urah na enem izmed bencinskih servisov v Mariboru. Takrat je moški z ostrima predmetoma ob vstopu v poslovni prostor od zaposlenega izsilil denar in pobegnil. Preiskovalni sodnik je zoper njega odredil pripor, so sporočili s policije.