V Mariboru oropal bencinski servis

Maribor, 25. marca - Mariborski policisti so v nedeljo okoli 20.30 obravnavali rop bencinskega servisa. Okoli 180 centimetrov visok moški močnejše postave je z ostrim predmetom vstopil do prodajnega pulta in zahteval denar, nato pa pobegnil v smeri Košakov. Oblečen je bil v spodnji del sive trenirke in rdečo bundo, imel je športno kapo in zeleno-rumene športne copate.