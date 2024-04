Našli tretjo žrtev s porušenega mostu v Baltimoru

Baltimore, 16. aprila - V ZDA so našli truplo mehiškega delavca, ki so ga pogrešali po zrušenju mostu v Baltimoru na vzhodu ZDA 26. marca, so v ponedeljek sporočile oblasti v ZDA in mehiška vlada. Gre za truplo tretje od skupno domnevno šestih smrtnih žrtev po trčenju tovorne ladje v most, poročajo tuje tiskovne agencije.