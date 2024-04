Pregled - šport, 15. 4. (ponedeljek)

NEW YORK - Mladi litovski metalec diska Mykolas Alekna je ponoči v ameriški Ramoni dosegel nov svetovni rekord v metu diska. Z metom, dolgim 74,35 metra, je izboljšal najstarejši moški svetovni rekord v atletiki (74,08 m) Nemca Jürgena Schulta, ki je obstal skoraj 38 let. Enaindvajsetletni tekmec Kristjana Čeha je v olimpijski sezoni potrdil odlično formo.

BEOGRAD - Košarkarji Cedevite Olimpije so visoko izgubili prvo tekmo četrtfinala lige Aba proti Megi z 98:119. Drugi dvoboj bo v nedeljo, 21. aprila, ob 20. uri v Ljubljani, morebitni tretji pa 27. aprila znova v Beogradu.

KIDRIČEVO - Nogometaši Aluminija in Kalcer Radomelj so se v 31. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0).

HONGKONG - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je uspešno začel svetovni pokal v Macau, na katerem nastopajo praktično vsi najboljši igralci, ki si bodo na koncu razdelili nagradni sklad v višini skoraj milijon evrov. Premagal je Portugalca Tiaga Apolonia s 4:0 (13, 6, 5, 6).

BOSTON - Etiopijec Sisay Lemma in Kenijka Hellen Obiri sta zmagovalca bostonskega maratona. Lemma je zmagal s časom 2:06:17 ure, desetim najhitrejšim časom v zgodovini tega maratona, Obiri pa je za svojo drugo zaporedno zmago v Bostonu maraton končala s časom 2:22:37.

BRNIK - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je po nedeljski uvrstitvi na olimpijske igre danes ob 13. uri pristala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Kot so slovenske rokometašice izpostavile ob prihodu v domovino, se uspeha najbolj še ne zavedajo, a so presrečne, da so spisale zgodovino.

LJUBLJANA - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković ostaja na vrhu lestvice ATP. Še naprej sta najstarejši številki 1 moškega tenisa za petami Italijan Jannik Sinner in Španec Carlos Alcaraz. Največ sta po dobrih predstavah v Monte Carlu pretekli teden pridobila tamkajšnja finalista, Grk Stefanos Cicipas in Norvežan Casper Ruud.

LJUBLJANA - Teniške igralke so minuli teden nastopale v pokalu Billie Jean King. Slovenke so proti Slovakinjam brez najboljših s svetovne lestvice, Kaje Juvan, ki je na današnji lestvici 130., in Tamare Zidanšek (133.) izgubile dvoboj kvalifikacij za zaključni turnir v Sevilli. Na vrhu lestvice WTA je Poljakinja Iga Swiatek pred Belorusinjo Arino Sabalenka.

AUGUSTA - Ameriški golfist Scottie Scheffler je drugič v karieri osvojil legendarni masters v Augusti. Številka 1 na svetovni lestvici v golfu je zmagal po zaslugi močnega zadnjega kroga z 68 udarci in je s skupno 277 končal štiri udarce pred nadobudnim Švedom Ludvigom Abergom (281) ob njegovi premieri na mastersu.

OKLAHOMA CITY - Košarkarji Dallasa so v zaključku severnoameriške lige NBA svoje cilje izpolnili. Uvrstili so se v končnico, zadnji tekmi pa so odigrali brez svojih najboljših igralcev. Danes so gostovali v Oklahoma Cityju in izgubili z visoko razliko. Domači so bili boljši z izidom 135:86, pri Dallasu sta manjkala oba zvezdnika Luka Dončić in Kyrie Irving.

CHICAGO - Hokejisti Carolina Hurricanes so v severnoameriški ligi NHL v gosteh s 4:2 ugnali Chicago Blackhawks in se le na točko približali vodilni ekipi vzhoda New York Rangers. Do konca rednega dela je sicer ostalo le še 26 od skupno 1312 tekem. Končnico si je doslej zagotovilo 14 ekip, vseh osem z zahoda, medtem ko sta na vzhodu odprti še dve mesti.